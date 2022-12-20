В Сургуте зарегистрировано больше 17 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. С симптомами острых респираторных вирусных инфекций в поликлиниках города уже наблюдается больше 17 тысяч пациентов, из них около 11 тысяч – это дети. Такую информацию рассказали в администрации Сургута.

Медики советуют при первых признаках болезни не занимайтесь самолечением. Лучше остаться дома и вызвать врача, который поставит верный диагноз и назначит необходимое лечение.

Как отметили в окружном Роспотребнадзоре, рост заболеваемости отмечается в 15-ти муниципалитетах Югры. Значимый рост в Нефтеюганском районе на 250%, Октябрьском районе и Белоярском районе – 200,0%, Нижневартовском районе – 100%.