В Югре водитель «УАЗа» уходил от одной аварии и совершил другую, не справившись с заносом

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На загородной автодороге Югры в ДТП пострадали 4 человека.

Авария произошла на 41 км автодороги «Нягань-Талинский» в Октябрьском районе. Как рассказали в ГИБДД, 28-летний водитель «УАЗ» пытался избежать столкновения резко затормозил и его авто занесло полосу встречного движения где произошло столкновение с «Kia» под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Кia» и 3 его пассажира получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя в состоянии опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 50 водителей и 25 – за нарушение правил перевозки детей.