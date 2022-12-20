Мастерицы из Сургута связали для бойцов рекордное количество теплых вещей

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте для бойцов, участвующих в СВО связали рекордное количество теплых вещей. Под логотипом #CПИЦНАZСУРГУТА уже 2,5 месяца мастерица из сообщества «Вяжем для солдат» готовят посылки с теплыми вещами для солдат.

Так, по информации администрации города, за 20 дней неравнодушные женщины связали 660 пар вязаных носков. Всего же со дня основания сообщества участники изготовили порядка 2 250 пар изделий. Мастерицам помогают сургутские ТОСы, дачные кооперативы, среди которых сургутские ГРЭС, «Победит-1», «Виктория» - они объединяют жителей, желающих оказать помощь.

Напомним, накануне из Сургута на Донбасс отправили еще 30 тонн гуманитарной помощи.