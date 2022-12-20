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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:34

Школьников Нижневартовска могут перевести на дистант до 30 декабря 2022 года

Власти Нижневартовска примут решение по итогам мониторинга заболеваемости
Виктория Терина
Власти Нижневартовска могут перевести школьников на дистант до 30 декабря 2022 года

Власти Нижневартовска могут перевести школьников на дистант до 30 декабря 2022 года

Фото: Татьяна Коркина

Власти Нижневартовска переведут школьников на дистант по итогам мониторинга заболеваемости. С 20 декабря 2022 года образовательный процесс в школах города проходит в обычном режиме.

- Департамент образования администрации города проанализирует уровень заболеваемости в школах и определит, в каких классах и школах превышен эпидемиологический порог. На основании проведенного мониторинга до 13 часов 20 декабря 2022 года будут определены классы и школы, подлежащие разобщению и переводу на электронное обучение с применением дистанционных технологий - сообщают в телеграм-канале "Нижневартовск официально"

Решение о разобщаемых классах и школах станет известна сегодня, 20 декабря, до 15 часов.

Территориальный отдел Роспотребнадзора опубликовал постановление, по которому руководители образовательных организаций города с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны обеспечить обучение детей на дистанте с 21 по 30 декабря 2022 года.