Школьников Нижневартовска могут перевести на дистант до 30 декабря 2022 года

Власти Нижневартовска могут перевести школьников на дистант до 30 декабря 2022 года Фото: Татьяна Коркина

Власти Нижневартовска переведут школьников на дистант по итогам мониторинга заболеваемости. С 20 декабря 2022 года образовательный процесс в школах города проходит в обычном режиме.

- Департамент образования администрации города проанализирует уровень заболеваемости в школах и определит, в каких классах и школах превышен эпидемиологический порог. На основании проведенного мониторинга до 13 часов 20 декабря 2022 года будут определены классы и школы, подлежащие разобщению и переводу на электронное обучение с применением дистанционных технологий - сообщают в телеграм-канале "Нижневартовск официально"

Решение о разобщаемых классах и школах станет известна сегодня, 20 декабря, до 15 часов.

Территориальный отдел Роспотребнадзора опубликовал постановление, по которому руководители образовательных организаций города с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны обеспечить обучение детей на дистанте с 21 по 30 декабря 2022 года.