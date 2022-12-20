В Нефтеюганске осудили мошенницу, которая под предлогом продажи квартиры обманывала людей

Жительница Нефтеюганска проведет шесть лет в колонии общего режима за совершение мошенничеств Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска отсидит в колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

Полицейские выяснили, что 47-летняя аферистка придумала схему обмана с продажей квартиры, находящейся в совместном владении с супругом и ребенком. На одном из сайтов женщина выставила объявление о продаже квартиры за 1 миллион 200 тысяч рублей. Нашлась покупательница, которая согласилась на передачу задатка за квартиру в размере 250 тысяч рублей. Позднее злоумышленница рассказала доверчивой нефтеюганке, что без оплаты задолженности за коммунальные услуги, сделка не состоится и покупательница передала югорчанке еще 400 тысяч рублей.

По такой схеме злоумышленница обманула троих граждан. Во всех случаях она переставала выходить на связь после получения денег.

- Суд рассмотрел уголовное дело и признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет, лишение права управлять транспортными средствами и штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу - сообщили в полиции Нефтеюганска.