В Югре на 20 декабря 2022 года выявлен 21 новый случай коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрирован 21 новый случай коронавируса за сутки. Всего на 20 декабря в регионе выявлено и подтверждено 252 958 случаев коронавирусной инфекции.

Так, за сутки коронавирус зафиксирован в 8 муниципалитетах: Сургут - 4, Нижневартовск - 4, Нефтеюганск - 1, Сургутский район - 1, Урай - 3, Когалым - 4, Нижневартовский район - 2, Ханты-Мансийский район - 2.

На момент выявления у 21 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека подтверждена пневмония. Контакт установлен в 21 случае. За сутки на COVID обследованы - 496 человек, всего прошли обследование 3 605 491.

За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 38 человек, за весь период пандемии вылечились 249 635 югорчан.