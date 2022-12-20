В Сургуте задержан мужчина, который пытался убить бывшую возлюбленную

В Сургуте возбуждено уголовное дело о покушении на убийство Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против 32-летнего жителя Сургутского района. Он обвиняется в покушении на убийство.

Инцидент произошел утром 16 декабря 2022 года, когда обвиняемый приревновал 35-летнюю возлюбленную, которая решила с ним расстаться. Мужчина повредил запертую входную дверь проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина в Сургуте и удара ножом в шею пострадавшей, но этого оказалось ему мало и он сдавил ее шею руками. На помощь пришли работники магазина и только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

- По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО.