Погода в Югре 20 декабря 2022 года: снег, метель, сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 20 декабря, в Югре будет облачно. Ночью и днем ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, ночью по востоку без осадков. Ветер юго-восточный, восточный с переходом днем на юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, местами по северной и восточной половине -17, -22 °С, днем немного потеплеет до -6, -11 °С, местами -14, -19 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно, ночью сильный снег, метель. Днем снегопад продолжится. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12 °С, днем -7, -9 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.