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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 14:54

Житель Лангепаса ответит перед судом за избиение престарелого отца

Старик умер после причинённых ему травм
Виктория Терина
Житель Лангепаса ответит перед судом за избиение престарелого отца

Житель Лангепаса ответит перед судом за избиение престарелого отца

Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 62-летнего местного жителя, который до смерти избил престарелого отца.

Как рассказали в СУ СК РФ по ХМАО, в августе 2022 года мужчина сильно разозлился на своего 84-летнего отца, из-за того, что за ним необходим постоянный уход и избил старика. Мужчина около 7 раз ударил пенсионера руками по голове и хрупкий организм пожилого мужчины не выдержал такого издевательства. С полученными телесными повреждениями потерпевший госпитализирован в больницу, где спустя 2 недели скончался.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, но теперь его судьбу решит суд.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, в Югре бывший уголовник до смерти избил сожительницу ногами по животу. Тело женщины нашла мать, которая утром пришла проведать дочь.