Житель Лангепаса ответит перед судом за избиение престарелого отца Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 62-летнего местного жителя, который до смерти избил престарелого отца.

Как рассказали в СУ СК РФ по ХМАО, в августе 2022 года мужчина сильно разозлился на своего 84-летнего отца, из-за того, что за ним необходим постоянный уход и избил старика. Мужчина около 7 раз ударил пенсионера руками по голове и хрупкий организм пожилого мужчины не выдержал такого издевательства. С полученными телесными повреждениями потерпевший госпитализирован в больницу, где спустя 2 недели скончался.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, но теперь его судьбу решит суд.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, в Югре бывший уголовник до смерти избил сожительницу ногами по животу. Тело женщины нашла мать, которая утром пришла проведать дочь.