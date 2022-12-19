В ХМАО разыскивают беглого насильника и убийцу

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Югорские следователи продолжают искать 36-летнего жителя Нягани, подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки. Как рассказали в следственном комитете Югры, Борисов Владимир Сергеевич обвиняется в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней жительницы Нягани.

Тело ребенка нашли 30 апреля 2011 года в микрорайоне «Восточный» Нягань на дне водосточного коллектора с признаками насильственной смерти и изнасилования. С тех пор прошло больше 11 лет, а предполагаемый убийца все еще на свободе.

- В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Нягань Борисова Владимира Сергеевича, 31 октября 1986 года рождения, который скрылся от органов следствия. Борисову В.С. заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, 131 и 132 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Силовики обратили внимание жителей на то, что Владимир Борисов может скрываться в лесной местности, в непосредственной близости от небольших поселений, заниматься охотой, рыбалкой и сбором дикоросов.

Следователи просят граждан помочь в установлении места нахождения преступника и передать имеющуюся о нем информацию по телефонам 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52, 8-960-137-92-34 или 102.