Югорскую новогоднюю ёлку посетили больше 400 детей со всей Югры

Фото: Юлия Кучеренко

Больше 400 детей со всей Югры приехали в Ханты-Мансийск, где прошла югорская новогодняя елка. В этом числе - ребята отличившиеся в учебе, спорте и творчестве, дети социальных категорий – с ограниченными возможностями здоровья, из неполных и многодетных семей, а также юные жители ДНР и ЛНР.

Мероприятие проходило в концертно-театральном центре «Югра-Классик». Дети поучаствовали в мастер-классах по изготовлению игрушек, посмотрели постановку «Тайна заколдованного цветка» и получили подарки.

Кстати, в этом году помимо традиционного сладкого подарка ребята получили в подарок интерактивную музыкальную книгу. Сказку о том, что народное искусство совсем не скучное, оно может быть современным, актуальным, развиваться, сохранять традиции и дарить новые возможности. написала детский писатель из Ханты-Мансийска Наталья Пивоварчик, а иллюстрации нарисовала югорская художница Алена Черкашина.