В нескольких районах Югры ожидаются снегопады, метель и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

С 19 по 20 декабря на территории Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Так, по данным Ханты-Мансийского гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь с 19 по 20 декабря в Ханты-Мансийком, Октябрьском, Белоярском, Нефтеюганском и Сургустком районах ожидается снег, метель и сильный ветер порывами 15-17 м/с.

20 декабря по Югре сохранится неблагоприятная погода. Прогнозируют метель, сильный ветер и снежные заносы на дорогах.

- Уважаемые граждане, будьте внимательны при ухудшении погодных явлений! Соблюдайте правила безопасности дорожного движения, учитывайте фактические погодные условия при движении на автомобиле. Пешеходам необходимо учитывать, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспортных средств может значительно увеличиваться. Также следует остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, крыш зданий. При проявлении неблагоприятных погодных явлений, по возможности, оставайтесь дома - сообщают в МЧС.