В Сургуте продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: болеют больше 16,5 тысяч человек Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. На сегодня в поликлиниках города наблюдается больше 16,5 тысяч человек с симптомами острых респираторных инфекций. Из них почти 11 тысяч человек - это дети. Об этом сообщают в администрации города.

- Фиксируются случаи гриппа А, Б и метапневмовирус, в котором одним из видов осложнений является пневмония. В группе риска находятся дети и пожилые люди, беременные, сотрудники медицинских учреждений и страдающие хроническими заболеваниями - говорится в сообщении.

Власти города советуют обращаться к врачу при первых признаках недомоганиях.

Фото: страница администрации Сургута в соцсети

Как отметили в окружном Роспотребнадзоре, за неделю в Югре зарегистрировано 236,7 случаев ОРВИ на 10 тысяч что выше уровня предыдущей недели на 23,1% и выше эпидемического порога на 212,6%. Рост заболеваемости отмечается во всех муниципальных образованиях, за исключением Кондинского района, где заболеваемость снизилась на 45,9%, Советского и Ханты-Мансийского районов, где динамика отсутствовала. Наибольшее интенсивный рост заболеваемости произошел в Березовском районе на 70,5%, Сургутском районе на 58,6%, Нягани на 44,8%, Белоярском на 43,1%, Нижневартовском районе на 38,5% и Октябрьском районе на 32,1%.