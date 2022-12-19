В Югре полицейские ищут достойного хозяина служебному псу Райферу

Фото: УМВД России по Нижневартовску

Полицейские Нижневартовска провожают на пенсию служебного пса Райфера. Немецкая овчарка достойно служила Родине много лет, исполняла свой долг и теперь готова уйти на заслуженный отдых. Сейчас полицейские ищут для песика заботливую семью.

В Нижневартовске полицейские с почетом провожают на пенсию четвероногого сослуживца по кличке Райфер. Если вы готовы забрать Райфера или есть вопросы, можете позвонить и оставить свою заявку по телефонам: 49-72-66, 49-72-67, 89129385065, 68-50-65 - пишут в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Стоит отметить, что стать хозяином Райфера сможет не каждый. Несмотря на то, что собака обучена всем необходимым командам, имеет прививочный сертификат новый хозяин должен уметь с ним обращаться

- Новый хозяин должен уметь общаться с крупными собаками, иметь твердый характер, но главное это искреннее желание. Брать животное в семью, где есть другие питомцы и дети не рекомендуем. Это порода также исключает проживание на цепи, Райфер активный и свободолюбивый. Я надеюсь, что пёс обретёт нового хозяина и друга как можно скорее, – говорит начальник Центра кинологической службы УМВД России по Нижневартовску Оксана Криклина.