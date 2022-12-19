В Ханты-Мансийске водитель иномарки совершил ДТП, в котором пострадал пассажир отечественного авто

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на улице Студенческая столкнулись два автомобиля. Как пояснили в ГИБДД, 43-летний водитель автомобилем «Mitsubishi», не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «ВАЗ». В результате автоаварии пассажир отечественного авто получил травмы. Водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

- Как правило, у нетрезвого вождения тяжелые, а порой, непоправимые последствия. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность - напоминают в Госавтоинспекции ХМАО.

За прошедшую неделю на дорогах округа попались нетрезвыми 90 водителей. Кроме того, возбуждено 16 уголовных дел против водителей, повторно управлявших транспортом с признаками опьянения.