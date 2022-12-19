В Югре 19 декабря 2022 года выявлено 54 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 252 937 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 54 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах за прошедшие сутки.

Так, новые случаи заболевания есть: в Сургуте - 32, Нижневартовске - 1, Нефтеюганске - 5, Нягани - 1, Сургутском районе - 2, Урае - 1, Советском районе - 2, Мегионе - 1, Югорске - 3, Когалыме - 2, Кондинском районе - 1, Октябрьском районе - 1, Пыть-Яхе - 2.

На момент выявления у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 выявлена пневмония. Контакт установлен в 53 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 168 человек, всего прошли обследование 3 604 995.

За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 85 человек, за весь период пандемии вылечились 249 597 югорчан.