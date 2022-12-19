Югорчане стали больше читать в онлайн-формате

Фото: Светлана Емельянова

Югорчане в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в

Telegram. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные. Кроме того, интернет-трафик абонентов в Югре вырос на 22%. Чаще в онлайн погружаются мужчины, они скачивают на 51% больше женщин. Любимые дни для развлечений в сети – с пятницы по воскресенье, именно в конце недели в сети фиксируется максимальный трафик.

Многие жители ХМАО начинают общаться в Telegram – уже 65% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp. Кроме общения в мессенджерах, ежедневно югорчане проговаривают более 9,5 млн минут в сети оператора. Причем пик переговоров приходится на среду – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. Кстати, мужчины и женщины одинаково любят разговаривать по телефону, в том числе используя технологию VoLTE, которая обеспечивает чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Больше всего югорчане общаются с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Беларуси.

Все чаще жители региона используют онлайн-формат для чтения. Так, трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 15%. Но при этом интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на те же 15%, что возможно из-за сокращения объема зарубежного контента и снижения числа «громких» премьер в этом году.

Специалисты отмечают, что жители ХМАО стали чаще покупать гаджеты китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов, использующих такие телефоны увеличилось на 10%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme. А вот число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков заметно снижается – за год их стало меньше на 23%. Прогресс не стоит на месте и сейчас мобильный интернет появляется в небольших населённых пунктах и на месторождениях, где абоненты быстро осваивают новые цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Кстати, с начала года оператору удалось построить и модернизировать базовые станции более чем в 240 локациях Югры.