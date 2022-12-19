В Югре стартовала благотворительная акция «Зимняя неделя добра» Фото: Юлия Кучеренко

С 19 по 25 декабря в Югре проходит благотворительная акция «Зимняя неделя добра». Участники акции могут сделать подарок, доброе дело нуждающимся.

Такая акция проводится в округе с 2020 года и считается традиционной. В ней принимают участие все муниципалитеты ХМАО. По традиции волонтеры организуют мероприятия и сбор подарков для детей, оставшихся без попечения родителей, юных пациентов медицинских учреждений, одиноких пенсионеров, семей военнослужащих и мобилизованных.

В рамках «Зимней недели добра» югорчане поддержат ряд всероссийских проектов, таких как «Елка желаний» - специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», в рамках которого люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, дарят им подарки и исполняют желания.

Подробную информацию об акциях и проектах «Зимней недели добра» можно найти на сайте.