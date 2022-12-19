Бывший уголовник из Нефтеюганска до смерти избил знакомого Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя, сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Бывший уголовник во время пьяной ссоры с 38-летним знакомым, возникшей из-за того, что тот дал показания по уголовному делу в отношении общего знакомого, избил его. Товарищ получил 18 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а пьяный дебошир теперь отправиться отбывать наказание.

- Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - уточнили в силовом ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, как житель Лангепаса избил престарелого отца по голове и он скончался в больнице.