На трассе в Югре произошло смертельное ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре на трассе произошло смертельное ДТП. На 731 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 33-летний водитель «МАЗ», не учёл скорость и дистанцию до впереди движущегося автопоезда «КАМАЗ», и столкнулся с ним.

После этого полуприцеп вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа», под управлением 24-летней девушки. В результате ДТП водитель «Киа» и два его пассажира получили травмы, а 47-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 10 ДТП, в которых 1 человек погиб и 19 – получили травмы, в том числе 3 ребёнка. Сотрудниками ГИБДД задержано 23 водителя в состоянии опьянения, 15 - за отказ от прохождения освидетельствования и 5 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 51 водитель и 76 - за нарушение правил перевозки детей.