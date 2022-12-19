Из Сургута на Донбасс отправили еще 30 тонн гуманитарной помощи

Фото: Администрация Сургута

Более 700 тонн гуманитарного груза передано из Югры с начала проведения специальной военной операции. Сегодня из Сургута отправили еще 30 тонн партии гумпомощи для мобилизованных, а также жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сургут делится продуктами, новогодними подарками и всем, что может пригодиться мобилизованным землякам, а также мирным жителям. В посылках - теплые вещи и другие виды помощи, собранные со всего округа. В рамках акции «Подари чудо детям» от югорчан передано больше 20 тысяч подарков детям Донбасса.

В сборе принимали как сургутяне, так и жители других городов округа. В целом с 2014 года из Югры на территорию Донбасса отправлено около трех тысячи тонн гуманитарной помощи.