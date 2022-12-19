В Югре 19 декабря потеплеет до -5 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 19 декабря облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, в юго-западных районах умеренный снег. Днем также местами умеренный снег, а в восточных районах преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -16,-21 °С, местами по северной половине округа -23, -28 °С, по южной половине до -11. Днем -11,-16 °С, местами потеплеет до -5, -10 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -19, -21 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.