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НовостиОбщество19 декабря 2022 2:37

В Югре 19 декабря потеплеет до -5 градусов

Ночью на территории округа наоборот ожидаются морозы
Виктория Терина
В Югре 19 декабря потеплеет до -5 градусов

В Югре 19 декабря потеплеет до -5 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 19 декабря облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, в юго-западных районах умеренный снег. Днем также местами умеренный снег, а в восточных районах преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -16,-21 °С, местами по северной половине округа -23, -28 °С, по южной половине до -11. Днем -11,-16 °С, местами потеплеет до -5, -10 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -19, -21 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре