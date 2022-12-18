В Сургуте спасли 3-месячного малыша с редким пороком сердца

Фото: страница главы департамента здравоохранения ХМАО

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский поделился историей спасения 3-х месячного малыша в Окружном кардиодиспансере. У ребенка выявили редкий порок сердца, пневмонию и развившиеся на этом фоне один за другим тяжелые осложнения. Все это привели к тому, что малыш находился между жизнью и смертью, когда поступил в клинику.

- Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка - редкий врожденный порок сердца, при котором и аорта, и легочная артерия берут свое начало из правого желудочка, чего не должно быть. Операция подразумевает создание внутрижелудочкового тоннеля и разделение потоков крови, что помогает восстановить работу сердца - рассказал Алексей Добровольский в своих соцсетях.

При поступлении в Кардиодиспансер ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, что не позволяло сразу провести операцию. Малыша спасала большая команда кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, функциональных диагностов, службы лабораторного мониторинга, рентгенологов, детский врач-кардиолог, детский кардиохирург, детский анестезиолог - реаниматолог. Все эти специалисты больше месяца боролись за жизнь маленького Инзера.

Сначала медики стабилизировали состояние ребенка, а затем выполнили четырехчасовую операцию. Ребенка удалось спасти, сейчас он идет на поправку.