В Югре 18 декабря 2022 года коронавирусом заболели 66 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 252 883 случая коронавирусной инфекции, в том числе 66 новых случаев COVID-19 за сутки в 14 муниципалитетах региона: Сургут - 29, Нижневартовск - 2, Ханты-Мансийск - 5, Нефтеюганск - 11, Урай - 1, Советский район - 4, Югорск - 1,Радужный - 1, Нижневартовский район - 1, Пыть-Ях - 3, Березовский район - 2, Лангепас - 1, Покачи - 2, Белоярский район - 3.

На момент выявления у 66 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 66 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 154 человека, всего прошли обследование 3 603 397.

За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 88 человек, за весь период пандемии вылечились 249 512 жителей Югры.