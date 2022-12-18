В Сургуте мужчина с травматическим пистолетом напал на полицейских Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте за нападение на сотрудников полиции задержан 45-летний мужчина. Как сообщают в следственном комитете ХМАО, вечером 14 декабря 2022 года к подозреваемому приехали полицейские, которых вызвала сожительница мужчины, так как он угрожал ей физической расправой.

В подъезде и придомовой территории дома по проспекту Пролетарский его попытались остановить. Но мужчина решил помешать полицейским и направил в сторону оперуполномоченного и участкового полиции травматический пистолет, и стал угрожать им выстрелом.

Его удалось задержать и теперь суд решит его дальнейшую судьбу. А пока возбуждено уголовное дело и проводится расследование.