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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 9:24

В Сургуте мужчина с травматическим пистолетом напал на полицейских

Его задержали, расследование продолжается
Виктория Терина
В Сургуте мужчина с травматическим пистолетом напал на полицейских

В Сургуте мужчина с травматическим пистолетом напал на полицейских

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте за нападение на сотрудников полиции задержан 45-летний мужчина. Как сообщают в следственном комитете ХМАО, вечером 14 декабря 2022 года к подозреваемому приехали полицейские, которых вызвала сожительница мужчины, так как он угрожал ей физической расправой.

В подъезде и придомовой территории дома по проспекту Пролетарский его попытались остановить. Но мужчина решил помешать полицейским и направил в сторону оперуполномоченного и участкового полиции травматический пистолет, и стал угрожать им выстрелом.

Его удалось задержать и теперь суд решит его дальнейшую судьбу. А пока возбуждено уголовное дело и проводится расследование.