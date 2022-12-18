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НовостиОбщество18 декабря 2022 3:19

В Югре 18 декабря 2022 года ожидается небольшое потепление

Исключением будет Нижневартовский район - там до -27 градусов
Виктория Терина
В Югре 18 декабря 2022 года ожидается небольшое потепление

В Югре 18 декабря 2022 года ожидается небольшое потепление

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 декабря 2022 года ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, в Нижневартовском районе -22, -27 °С. Днем в ХМАО термометр покажет -11, -16 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -15 °С, днем -12, -14 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре