В Югре 18 декабря 2022 года ожидается небольшое потепление Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 декабря 2022 года ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, в Нижневартовском районе -22, -27 °С. Днем в ХМАО термометр покажет -11, -16 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -15 °С, днем -12, -14 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.