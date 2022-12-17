Житель Сургута несколько месяцев угрожал сожительнице убийством

В Сургуте мужчина угрожал сожительнице убийством.

Жительница Сургута устала от угроз сожителя и обратилась в полицию с заявлением о том, что с апреля 2022 года гражданский супруг избивал её и угрожал травматическим пистолетом.

Полицейские установили, что ранее сургутянка обращалась в больницу с телесными повреждениями, но скрыла их происхождение и от медицинских работников, и от сотрудников полиции.

Семейного тирана ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также за оскорбление и неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В отношении 45-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. С места происшествия изъяты травматический пистолет МР-80-13Т и 6 патронов. Подозреваемый в порядке ст.91 УПК РФ помещен в изолятор временного содержания.

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