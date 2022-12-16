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НовостиОбщество16 декабря 2022 17:11

В Кондинском районе ввели в эксплуатацию один из самых протяженных зимников

Это восьмой зимник, открытый сегодня
Виктория Терина
В Кондинском районе ввели в эксплуатацию один из самых протяженных зимников

В Кондинском районе ввели в эксплуатацию один из самых протяженных зимников

Фото: Юлия Кучеренко

В Кондинском районе ввели в эксплуатацию один из самых протяженных зимников. Речь идет о зимней автодороге общего пользования межмуниципального значения «пгт. Кондинский - с. Болчары».

- В Кондинском районе с 16 декабря 2022 года введена в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «пгт. Кондинский - с. Болчары» протяженностью 133, 143 км с ледовой переправой через р. Конда грузоподъемностью 20 тонн - сообщает КУ "Управление автомобильных дорог ХМАО".

Напомним, сегодня открыты еще несколько зимних автодорог и ледовых переправ. Все зимники и ледовые переправы в Югре откроют до 25 декабря.