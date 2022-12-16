Бывшего директора транспортного предприятия в Юре будут судить за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование дела против бывшего директора транспортного предприятия. Он обвиняется в получении взяток и вымогательстве.

Как сообщает СК РФ по ХМАО, гендиректор АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», в октябре и декабре 2017 года получил взятку от представителя коммерческой организации в размере 400 тысяч рублей. За эти деньги он должен был без проблем заключить договоры поставки автомобильного топлива для нужд автотранспортного предприятия, не проводя лабораторных исследований поставляемого топлива, которое не соответствовало госту.

А в 2019 году обвиняемый получил от представителя другой коммерческой организации 970 тысяч рублей в качестве взятки за похожую сделку. Но в этом в случае он угрожал предпринимателю и обещал помешать исполнению заключенным договорам.

Его счета и имущество на сумму более 65 миллионов рублей арестованы. Обвиняемый вину не признал, уголовное дело направлено в суд.