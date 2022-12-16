Из-за повреждения водопровода в Сургуте подтопило проезжую часть и тротуар по улице Киртбая

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте снова поврежден водопровод. Об этом сообщают на официальной странице администрации Сургута.

- Сегодня около 6 часов утра в диспетчерскую службу «Горводоканала» поступило оперативное сообщение о том, что в системе внутреннего водоснабжения одного из административных зданий по ул. Киртбая произошло повреждение водопровода - говорится в сообщении.

Оказалось, что на водопроводе разгерметизировалась запорная арматура (задвижка), что вызвало утечку воды сперва в здание, а затем на прилегающую территорию и к улице Киртбая. Это привело к частичному подтоплению проезжей части и тротуара на отрезке около 50 метров.

Чтобы устранить причину поломки водопровода временно была перекрыта подача воды. Работоспособность системы восстанавливается. Территория, залитая водой, уже обработана противогололёдным материалом.