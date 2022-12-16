В Югре 16 декабря 2022 года зарегистрировано 110 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки выявлено 110 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период зарегистрировано 252 712 случаев коронавирусной инфекции.

Так, за день коронавирус выявлен: в Сургуте - 34, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 19, Нефтеюганске - 2, Нягани - 3, Сургутском районе - 4, Урае - 7, Советском районе - 1, Нефтеюганском районе - 1, Мегионе - 1, Югорске - 4, Когалыме - 11, Кондинском районе - 3, Октябрьском районе - 4, Радужном - 1, Нижневартовском районе - 1, Ханты-Мансийском районе - 3, Лангепасе - 5, Покачах - 1, Белоярском районе - 1.

На момент выявления у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 110 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 825 человека, всего прошли обследование 3 599 181. За весь период от COVID - умерли 2 595 человек.