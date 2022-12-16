Кражи, наркотики, угон авто: за сутки в Югре совершено больше 30 преступлений Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зарегистрировано 31 преступление, по горячим следам раскрыто 21. В Нягани мужчина, повредив замок, проник ночью в торговое помещение, расположенное в торговом центре в 4 микрорайоне и украл товары на 28 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе полицейские задержали мужчину, у которого нашли прозрачный полимерный пакет с наркотиком массой 4,84 грамма. Подозреваемый задержан, а ранее он был судим за аналогичное преступление. В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту угона. От подъезда дома по проспекту Победы он совершил угон автомобиля «ВАЗ 21102».

В одном из магазинов Югры мужчина похитил пару ботинок на 13 тысяч рублей. Югорчанин признал свою вину и теперь он находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.