В Нижневартовске открылась горячая линия Деда Мороза Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Юные жители Нижневартовска могут позвонить Деду Морозу. Новогодний волшебник запустил свою горячую линию по телефону +7 (3466) 48-20-23 круглосуточно, звонки принимаются бесплатно.

Как утонили в городской администрации, прежде чем позвонить Дедушке Морозу, родителям необходимо подготовить ребенка. Общаться он будет с автоответчиком. Предзаписанные фразы звучат голосом, который точь-в-точь как у настоящего Дедушки. Он задает ребенку вопросы и делает паузы, чтобы тот мог ответить на них. Так создается впечатление реальной беседы. А в конце разговора волшебник предложит ребенку рассказать стихотворение и спросит о желаемом подарке.

Напомним, мы писали ранее о том, что с 24 декабря по 7 января в Нижневартовске пройдут новогодние утренники для детей.