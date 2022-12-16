Скриншот из видео

В Нягани торжественно открыли приют для бездомных животных общей площадью 576 квадратных метров. Об этом рассказал глава города Иван Ямашев.

- Приют рассчитан на 150 мест, из которых 40 - вольеры, расположенные на улице. Еще 70 мест предназначены для короткошерстных животных и прошедших ветеринарные манипуляции, а также щенков. Оставшиеся 60 находятся на территории приюта, они рассчитаны на стерилизованных и кастрированных собак, - сообщил управленец.

Напоминаем, что строительство приюта началось в 2021 году и велось по проекту инициативного бюджетирования. Последние работы завершилось в конце ноября текущего года.