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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:31

В Нягани торжественно открыли приют для бездомных животных

Он рассчитан на 150 мест
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Нягани торжественно открыли приют для бездомных животных общей площадью 576 квадратных метров. Об этом рассказал глава города Иван Ямашев.

- Приют рассчитан на 150 мест, из которых 40 - вольеры, расположенные на улице. Еще 70 мест предназначены для короткошерстных животных и прошедших ветеринарные манипуляции, а также щенков. Оставшиеся 60 находятся на территории приюта, они рассчитаны на стерилизованных и кастрированных собак, - сообщил управленец.

Напоминаем, что строительство приюта началось в 2021 году и велось по проекту инициативного бюджетирования. Последние работы завершилось в конце ноября текущего года.