В Ханты-Мансийске стартует горнолыжный сезон

Фото: ЮграМегаСпорт

В Ханты-Мансийске открывается горнолыжный сезон. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 17 декабря ГЛК «Хвойный Урман» возобновляет свою работу. Торжественная церемония старта сезона и массовый спуск запланированы на 14:00.

Для гостей комплекса снова будут доступны прокат инвентаря, проезд на канатной дороге, каток, аренда юрт и беседок, а также тюбинговая трасса. Кстати, в этом году на территории установили дополнительные подъемники для адаптивного спорта, новичков и подъемник на гору для тюбинга.

Напоминаем, что ГЛК «Хвойный Урман» расположен по адресу: ул. Ледовая 14, район Гидронамыва.