В Сургуте невнимательный водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте во дворе дома сбили ребенка.

По информации ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь в жилой зоне в районе дома 4 пр. Первопроходцев, сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в дворовой территории. В результате ДТП ребенок получил травмы.

В Югре за день зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 ребёнок. Сотрудниками ГИБДД задержано 4 водителя в состоянии опьянения, 3 - за отказ от прохождения освидетельствования и 3 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 52 водителя и 17 - за нарушение правил перевозки детей.