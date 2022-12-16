За сутки жители Югры перевели мошенникам около 2 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

Около 2 миллионов рублей потеряли югорчане за сутки из-за мошенников. В полиции зафиксировано 5 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

Жители Югры продолжают верить мнимым «сотрудникам полиции» и вымышленным банкирам. Очередной жертвой такой схемы стала 53-летняя жительница поселка Белый Яр, Сургусткого района. Женщина думала, что спасает себя от оформления кредита, но в итоге сама взяла кредит в онлайн банке, а после перевела все деньги на неустановленный счет. Ущерб составил 495 тысяч рублей.

Другая жительница Ханты-Мансийска, продавая карнавальный костюм на одном из сайтов, сама же отдала «покупателю» 45 тысяч рублей. Кроме того, жертвой мошенников стал 21-летний житель Нягани. Он неудачно арендовал квартиру в столице Югры и потерял 18 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.