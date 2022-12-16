Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 3:00

В Югре 16 декабря 2022 года днем потеплеет до -13 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 16 декабря
Виктория Терина
В Югре 16 декабря 2022 года днем потеплеет до -13 градусов

В Югре 16 декабря 2022 года днем потеплеет до -13 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 16 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, при прояснениях -21, -26 °С, днем -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18, -20 °С, днем -16, -18 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО