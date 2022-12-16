В Югре 16 декабря 2022 года днем потеплеет до -13 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 16 декабря, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, при прояснениях -21, -26 °С, днем -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18, -20 °С, днем -16, -18 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.