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НовостиОбщество15 декабря 2022 17:00

В Нижневартовске установят памятник бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции

Предварительно, его установят на территории проспекта Победы
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске планируют установить памятник бойцам Вооруженных сил России, принимающих и принявших участие в специальной военной операции. Эту идею обсудили на заседания Градостроительного совета Нижневартовска под председательством главы города Дмитрия Кощенко.

С таким предложением выступили активисты общественной организации ветеранов боевых действий «Красная звезда». Они предложили установить памятник на территории проспекта Победы (между сквером Космонавтов и бывшим кафе «Проспект»). В будуюшем эта территория будет иметь патриотическое назначение, но вариант размещения монумента еще может измениться.

В итоге Дмитрий Кощенко поручил представить комплексное развитие этой территории с учетом планируемого там благоустройства.