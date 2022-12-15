В Нижневартовске установят памятник бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске планируют установить памятник бойцам Вооруженных сил России, принимающих и принявших участие в специальной военной операции. Эту идею обсудили на заседания Градостроительного совета Нижневартовска под председательством главы города Дмитрия Кощенко.

С таким предложением выступили активисты общественной организации ветеранов боевых действий «Красная звезда». Они предложили установить памятник на территории проспекта Победы (между сквером Космонавтов и бывшим кафе «Проспект»). В будуюшем эта территория будет иметь патриотическое назначение, но вариант размещения монумента еще может измениться.

В итоге Дмитрий Кощенко поручил представить комплексное развитие этой территории с учетом планируемого там благоустройства.