Сотрудник магазина украл сотовый телефон и больше не вышел на работу

В Нефтеюганске сотрудник магазина электроники украл телефон Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске один из недобросовестных сотрудников сетевого магазина похитил сотовый телефон, стоимостью больше 18 тысяч рублей. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек забирает телефон с витрины и покидает помещение магазина. После этого мужчина перестал выходить на работу.

Полицейские быстро нашли 29-летнего подозреваемого и во время обыска нашли у него залоговый билет в ломбард и чек о получении 11 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги подозреваемый успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде.