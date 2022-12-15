Глава Барсово подозревается в нецелевом расходовании бюджета и халатности Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против главы городского поселения Барсово. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности. Такая информация поступила из следственного комитета Югры.

Как оказалось, в ноябре – декабре 2021 года глава городского поселения не законно, без согласования с представительным органом, решил потратить больше 8 миллионов рублей из бюджета Сургутского района. Эти деньги были предоставлены в качестве гранта на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройство территории городского поселения Барсово.

Кроме того, несмотря на аварийное техническое состояние, неоднократные обращения жильцов, требования прокуратуры и решение суда, глава длительное время не принимал меры к признанию аварийным и расселению жильцов дома по улице Апрельская, чем нарушил права и законные интересы граждан.

Расследование продолжается.