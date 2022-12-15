В Югре введены в эксплуатацию еще четыре зимние автодороги и ледовые переправы Фото: Юлия Кучеренко

С 15 декабря 2022 года в Югре введены в эксплуатацию еще некоторые зимние автодороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения.

По информации КУ "Управление автомобильных дорог ХМАО", доступны для движения транспорта: автозимник «с. Тюли - п. Выкатной» протяженностью 13, 252 км и ледовая переправа через р. Конда протяженностью 0,424 км грузоподъемностью 15 тонн в Ханты-Мансийском районе. В Октябрьском районе открыт автозимник «69 карьер - с. Пальяново» протяженностью 9,680 км и ледовая переправа через р. Ендырь грузоподъемностью 20 тонн. В Белоярском районе появился официальный автозимник «г. Белоярский - с. Полноват» протяженностью 49, 545 км с ледовой переправой через р. Лыхма грузоподъемностью 20 тонн.

Кроме того, в Кондинском районе с сегодняшнего дня введен в эксплуатацию участок «пгт. Междуреченский - п. Луговой» протяженностью 15, 444 км зимней автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур».