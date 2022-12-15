В Нижневартовске школьники надругались над одноклассником и выложили видео в Сеть

Фото: паблик в соцсети "ЧП Нижневартовска"

В Нижневартовске снова неспокойно. На этот раз отличилась школа №5, точнее её ученики. По информации из соцсетей, отец ученика 5 класса обратился к депутату городской думы Дмитрию Гришину и сообщил о фактах буллинга и сексуального насилия над его ребенком. Мужчина рассказал страшную историю о том, что над ребенком надругались одноклассники и выложили видео в группе в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировала директор департамента образования Нижневартовска Князева Светлана Геннадьевна. Видео её комментария появилось сегодня в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

- Мама ученика школы №5 сообщила о факте существования группы в мессенджере, где ученики размещают информацию интимного характера. Директором школы не были сообщены эти факты. Когда департамент образования узнал о данном факте и провел проверку, были наказаны виновные лица - сообщила Князева.

Известно, что директор школы №5 привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Сейчас, по словам Князевой, департаментом образования организована работа с учениками школы и их родителями.