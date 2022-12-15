К Новому году югорчанам откроют доступ к 18 новым телеканалам Фото: Мария Толстихина

К Новому году югорчане смогут смотреть восемнадцать новых тематических телеканалов, при этом абонентская плата для них не изменится. Речь идет о линейке основных пакетов Спутникового ТВ МТС. Благодаря обновлению она расширится до более 260 телеканалов.

Основной акцент в расширении контентной линейки делается на фильмовые и семейные телеканалы.

- Мы видим зрительский запрос в сторону качественных фильмовых и семейных телеканалов. Зрителю интересен контент, который не просто является способом провести время, но наполнить его смыслом, яркими эмоциями и провести досуг рядом с близкими. Специально к новогодним праздникам, которые многие проведут в кругу семьи и с друзьями, мы расширили пакеты Спутникового ТВ МТС интересными семейными телеканалами, качественными фильмовыми и нишевыми досугово-развлекательными», - рассказал директор МТС Медиа по развитию вещания и операторских проектов Михаил Горячев.

Так, станут доступными новые фильмовые телеканалы: «DetectiveJam» - телеканал с захватывающими сюжетами, «Блокбастер» - с мировыми и отечественными хитами, «Кинопоказ» с зарубежными фильмами всех жанров, «Камеди» с комедиями со всего света, «Bolt» -телеканал для суровых мужчин и их «боевых подруг».

Кроме того, откроют познавательно-развлекательные телеканалы о природе и нашей планете - «Живая планета», «Zooпарк», «Телепутешествия». А телеканал «FamilyJam» поможет провести каникулы детям вместе с родителями, будет помощником и отличным развлечением в будни.

Есть предложения для детей – популярные мультфильмы и сериалы, познавательные программы юные зрители смогут найти в телеканалах «СуперГерои» - для тех, кто верит в удачу и победу добра над злом, «УНИКУМ» - для умных и эрудированных, «ducktv» - для самых маленьких и непоседливых.

Любителей спорта, путешествий и экстремального досуга порадуют телеканалы «ТОЧКА ОТРЫВА», «Extreme Sports» и «Футбол». А фанаты приколов, пранка и просто уставшие от рутины зрители смогут повеселиться с телеканалом «Gagsnetwork».

Для подписчиков популярной линейки тарифов «Стандартный», «Максимальный», «Расширенный» и «Расширенный Плюс» станут доступны телеканалы с фильмовым и сериальным контентом от START: «START Air» и «START World».