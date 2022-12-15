Одиннадцать семей пострадавшего дома в Нижневартовске получили жилье из маневренного фонда

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Жильцам пострадавшего дома в Нижневартовске продолжают предоставлять жилье из маневренного фонда. Так, по данным управления по жилищной политике администрации Нижневартовска, на 15 декабря жилье получили 11 семей, ориентировочно еще 2 семьи получат квартиры сегодня.

На сегодняшний день заявления о предоставлении жилья подали 34 семьи. Квартиры предоставляют в максимально сжатые сроки всем нуждающимся. В случае необходимости для проживания людей предоставлены номера в гостинице - сейчас там проживает 31 человек.

Власти Югры и администрация Нижневартовска решает вопрос с приобретением новых квартир.