Энергетики установили более 13 тысяч птицезащитных устройств за 5 лет

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива АО "Россети Тюмень"

«Россети Тюмень» в 2022 году установили более 3,5 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области. Всего за последние пять лет в зоне ответственности компании было установлено более 13 тысяч ПЗУ. На эти цели энергетики направили порядка 60 млн рублей.

По статистике, до 12% коротких замыканий на ЛЭП связаны с жизнедеятельностью пернатых. ПЗУ препятствуют их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах, уберегая от гибели и повышая надежность электроснабжения макрорегиона, в котором проживают более 3,8 млн человек.

Работы по установке устройств были проведены на высоковольтных линиях электропередачи, расположенных в зоне обитания и путей миграции порядка 350 видов птиц. Оборудование позволит сохранить популяцию пернатых и снизит риски возникновения нарушений электроснабжения потребителей.