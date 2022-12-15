В Югре водитель «Нивы» погиб при столкновении с грузовиком

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На трассе в Югре несоблюдение дистанции привело к смертельному ДТП. Это случилось в районе 197 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по ХМАО, 65-летний водитель автомобиля «Нива» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовым автомобилем «Камаз», под управлением 30-летнего водителя. В результате происшествия водитель Нивы погиб, а его пассажир получил травмы.

За сутки на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 12 - получили травмы, в том числе 2 ребёнка. Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 46 водителей и 23 - за нарушение правил перевозки детей.