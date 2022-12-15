Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 декабря 2022 4:28

Гендиректор коммерческой компании в Югре задолжал работнику больше 800 тысяч рублей

Против него возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Гендиректор одной из организаций в Юре задолжал работнику больше 800 тысяч рублей

Гендиректор одной из организаций в Юре задолжал работнику больше 800 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело против генерального директора коммерческого предприятия. С мая 2018 по ноябрь 2022 года он не выплачивал зарплату своим работником. Подробности этого поступка рассказали в следственном комитете Югры.

Оказалось, что гендиректор компании в сфере строительства инженерных коммуникаций и грузовых перевозок, решил создать видимость финансовой стабильности предприятия, представить себя грамотным, эффективным руководителем перед контрагентами, с мая 2018 по ноябрь 2022 года он не выплачивал зарплату, расчет в связи с увольнением и иные выплаты одному из своих работников. Общая задолженность перед работником составила больше 800 тысяч рублей рублей.

По уголовному делу продолжается расследование.