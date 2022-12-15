В Югре 15 декабря пройдет небольшой снег и подует сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 15 декабря, в Югре переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами по восточной половине округа небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, при прояснениях -24, -29 °С, днем -12, -17 °С, местами по восточной половине до -22 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Температура ночью -20, -22 °С, днем -15, -17 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.