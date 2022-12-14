В спорткомплексе Нижневартовска чуть не изнасиловали ребенка

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске вскрылся случай педофилии в бассейне спортивного комплекса «Олимпия». Об этом сообщается в одном из пабликов в соцсети "Вконтакте". Как удалось выяснить «Комсомольской правде» от источника в правоохранительных органах сейчас в спортивном комплексе расследуется уголовного дело.

По неподтвержденной информации, инцидент между воспитанниками спортивного школы произошел в туалете первого этажа. Когда ребенок вышел и сообщил о приставании к нему, была вызвана полиция и задержан подозреваемый. В учреждении уже проведена внутренняя проверка.

В следственном комитете ХМАО подтвердили, что информация о случившемся поступила в ведомство.

- Следственным комитетом по всем сообщениям о преступлениях, в том числе, связанных с половой неприкосновенностью, проводятся проверки и выясняются все обстоятельства - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Напомним ранее, в бассейне этого спорткомплекса в ноябре чуть не утонул подросток.